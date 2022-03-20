Путін панічно боїться революції у Москві, – прем'єр Великої Британії

Борис Джонсон заявив, що Путін боїться Україну через свободу слова та свободу вибору. Водночас у російського диктатора є панічний страх революції в Москві.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії повідомив на весняній конференції Консервативної партії.

Читайте також Путін не розумів, з чим він зіткнеться в Україні, – Джонсон

Глава британського уряду зазначив, що керівник Кремля не вірив у змогу України стати членом НАТО. Однак зближення Києва із Заходом продовжується.

Путін боїться Україну тому, що там є вільна преса, вільні вибори. І з кожним роком він боявся українського прикладу дедалі сильніше. Путін боявся, що це неминуче станеться і з ним. У путінській Росії тебе садять на 15 років у в'язницю за те, що ти називаєш вторгнення вторгненням, а якщо хочеш стати опонентом Путіна на виборах, то тебе отруять чи застрелять,

– сказав Борис Джонсон.

"Путін у паніці через можливість кольорової революції в Москві. Тому він намагається з такою жорстокістю загасити полум'я свободи в Україні. І життєво важливо, щоб у нього нічого не вийшло", – додав прем'єр.

Цікаво – Бен Ходжес розповів про помилки Путіна: дивіться відео