24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. На тлі цього проти агресора майже весь світ запровадив численні санкції.

Так, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що внаслідок вторгнення в Україну, Росія стала "меншою країною". До того ж, за його словами, Путін загнав себе у клітку, яку сам створив.

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Путін перебуває у клітці, яку сам і створив, – Воллес

Воллес підкреслив, що армія Путіна виснажена, він зазнав значних втрат, а репутація великої армії Росії була зруйнована.

Президент Путін не та сила, якою був раніше. Тепер він людина в клітці, яку сам побудував,

– заявив міністр оборони Британії.

За його словами, президенту РФ доведеться жити не лише з наслідками дій з Україною, але й з наслідками того, що він зробив з власною армією.

Крім того, Воллес додав, що міжнародні союзники погодилися постачати Україні більше військової техніки та "смертельної допомоги", зокрема бронетехніки та далекобійної артилерії та боєприпасів.

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