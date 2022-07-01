Путін переклав провину на "колективний Захід" за захоплення Росією Білорусі: все через санкції

Білорусь стала, фактично, залежною від Росії державою. Але тамтешній самопроголошений президент Олександр Лукашенко закликає і колишні країни радянського табору приєднуватися до них.

Росія та Білорусь утворили так звану "союзну державу" ще в 1999 році. Обидві країни досі юридично зберігають свою незалежність. Але Білорусь дуже залежна від примх Кремля. Це підтвердила і війна Росії проти України, коли саме з території Білорусі на нашу державу наступали російські окупанти. Окрім того, Білорусь надала росіянам всю необхідну підтримку у цій війні. Але поки сама не наважилася вступати у війну проти України.

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Попри свій, фактично, васальний статус відносно Росії, Олександр Лукашенко закликає й інші держави, що були в складі СРСР, до приєднання до "союзної держави". Інакше лякає їх втратою незалежності та суверенітету. Про це він заявив під час звернення до часників одного з форумів цього утворення.

"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з "союзною державою", якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність. Ми переконалися, що лише спільно можна протистояти глобальним викликам". – заявив Лукашенко.

Хоча його слова більше нагадують не добровільне запрошення, а залякування на випадок відмови.

"Ті, хто поки ще сумнівається, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", – заявив білоруський диктатор.

У всьому "винен" Захід

Російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні вирішив теж вдатися до вже традиційних залякувань та погроз. А заодно пояснити, чому так активно в Росії почали займатися процес "інтеграції Росії та Білорусі". Хоча перші документи були підписані ще в 1999 році.

І тут він найшов те, що об'єднує Росію та Білорусь – накладені на них санкції. В Росії досі переконані, що санкції на них накладенні незаконно. Хоча більшість цих санкцій були накладені за окупацію України у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році.

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск колективного Заходу підштовхують Росію та Білорусь до прискорення об'єднавчих процесів", – заявив Путін.

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