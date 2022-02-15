Путін перемагає і без війни: чому ніякого вторгнення не станеться

Лише день залишився до війни, якщо Росія зробить своє вторгнення 16 лютого, як попереджав американський президент. 6 днів, якщо Путін піде на нас по завершенню китайської Олімпіади.

Всього 8 днів лишається до війни, якщо напад на Україну буде приурочений до дня захисника вітчизни й 3 тижні нам лишилося до війни, якщо смертями своїх синів Путін зажадає поздоровити росіянок на 8 березня.

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Ну і пів року нам до війни, якщо Путін зараз відступить, щоби весь цей свій цирк повторити восени, перед настанням опалювального сезону, створивши перед цим в Європі дефіцит свого газу.

Я до чого веду – варіантів розвитку подій насправді безліч, так само як і тих "точних дат вторгнення", які весь час при цьому лише відкладаються на потім. Але хочете знати, чому ті дати насправді постійно переносяться, і чому того вторгнення так зрештою і не станеться?

Мета – налякати нас та владу

Так от, це тому, що мета цих усіх начебто вторгнень – лише налякати нас, налякати нашу владу (щоби вона погодилася виконувати мінські угоди) і щоби ми не були проти виконання тих невигідних Україні мінських угод.

Й на думку Кремля, воно ж саме так для українця має все виглядати – на одних шальках терезів жахіття війни, кров і людські жертви, а на інших якісь там іще Порошенком підписані мінські угоди.



Кремль прагне залякати Україну / Фото Getty Images

"Та хай вже будуть ті угоди", – має сказати українець, "лише би той Путін вже заспокоївся". От так собі розмірковують тепер в Кремлі, от до цього вони нас схиляють – і саме для цього залякують нас війною: щоби ми знесилилися від нервувань та паніки.

Щоби ми махнули рукою на той "Мінськ" і таки дали дозвіл своїй владі робити з ним усе, що завгодно – лише би не сталося війни.

Ось це справжня причина концентрації російських військ біля наших кордонів – вони не для нападу сконцентровані (тут ті всі Пєскові з Лавровими всупереч своїм звичками навіть не надто й брешуть, коли таке кажуть.

Адже російські війська сконцентровані для залякування. Для залякування українців і для залякування Заходу, якому Путін посилає той самий месидж – примусьте Україну до виконання "Мінську" і ми відступимо.

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Мовляв, примусьте Україну визнати бойовиків стороною конфлікту, примусьте офіційний Київ сісти з ним за стіл переговорів, примусьте Україну надати територіям особливий статус тощо – і так далі по кремлівському списку пунктів мінських угод.

Правознавець Рамзан Кадиров

До речі, на їхньому виконанні наполягав і відомий правознавець Рамзан Кадиров – в своєму інстаграмі він порадив Зеленському припинити клоунаду і взятися нарешті той "Мінськ" виконувати, адже там, мовляв, стоїть підпис президента України (Порошенка).

А ще нинішній керманич Чечні нагадав українцям, що він нас любить, адже ми з ними (із росіянами) – "один народ".

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Визнання бойовиків в ОРДЛО

Але ж, окрім нових дат, весь час з'являються і нові пояснення причин того російського вторгнення. Державна дума Росії ухвалили звернення до Путіна про визнання бойовиків в ОРДЛО.

Володимир Путін, мовляв, те оперативно підпише, а потому зреагує на офіційне прохання від бойовиків про допомогу в захисті від українського вторгнення – й в такий от, мовляв, спосіб російські війська, як миротворці, і зайдуть на український Донбас.



Путін може підписати документ про визнання бойовиків з Донбасу / Фото Getty Images

А там вони потраплять під обстріл ЗСУ, загинуть, й стануть сакральною жертвою, якою і пояснюватимуть, чому це Росія змушена кинути свої танки на Київ – бо то буде не війна, у жодному разі, а лише "примушення до миру", як це було з Грузією, а перед тим з Чечнею.

Путін перемагає і без війни

Утім, іще раз кажу – нічого з цього не станеться, адже в Путіна немає мети завоювати нас силою, в нього на меті примусити нас до виконання невигідних нам мінських угод, примусити нас перелякано на те все погодитися.

І ми на те погодимося, якщо і далі будемо себе накручувати тим російським вторгненням, пакуванням тривожних валізок, пошуком бомбосховищ та скуповуванням доларів в обмінниках .

Ми тим усім самі себе виснажуємо, а Путіну тільки того і треба, що він нас тепер потроху вже перемагає навіть без війни.

Гривня вже обвалилася, іноземні капітали втекли з України, фахівці, яких цінують за кордоном, за кордон виїхати і тепер там житимуть і податки платитимуть.

Панічні атаки, депресії та зневіра у світлому майбутньому – багатьом українцям доведеться не знаємо скільки з цим жити, від чого якість їхнього життя, працездатність та ініціативність звісно опустилися нижче плінтуса.

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Я до чого веду – 100 разів вже усі, хто міг закликати – не панікуйте. І цей от дуже простий заклик він насправді виявився чомусь надзвичайно складним багатьом українцям до виконання. Не панікуйте, адже все буде Україна!