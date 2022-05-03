Процес відновлення доброго імені нашої країни триватиме багато років. Навіть коли цей режим закінчиться, на Росію дивитимуться вкрай підозріло.

Для того, щоб відносини майбутньої вільної Росії із Заходом вибудовувалися на рівноправній основі, ми повинні йому щось запропонувати. Нам треба розуміти, що нам доведеться йти на найрізноманітніші поступки.

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Битва між тиранією та демократією

Захід практичний і, на жаль, цей практицизм призвів до того, що Путін перетворився на монстра, вирішивши, що він може все. Але важливо розуміти, що головна битва між тиранією та демократією, між тоталітаризмом та свободою у 21 столітті – це протистояння Вільного миру з Китаєм.

І якщо ми зуміємо зіграти свою роль у протистоянні Китаю, то в цьому бачу шанс вільної Росії стати рівноправним членом демократичної світової спільноти.

Путін перетворився на монстра / Фото Getty Images

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Шанс на свободу

Це дозволить нам вирішити свої проблеми на Далекому Сході та в Сибіру, а також запропонувати Заходу співпрацю, в якій і він, і ми будемо безумовно зацікавлені.

Росія має стати частиною світу демократії і тоді баланс сил у глобальному протистоянні свободи та тиранії почне змінюватись на користь свободи. Це той історичний шанс для нашої країни, який ми не можемо проґавити.

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