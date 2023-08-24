Путін піде на переговори та виконає всі вимоги, – ексглава ЦРУ

Міжнародні партнери допомагають наблизити перемогу України у війні, розв'язаній Росією. Колишній глава ЦРУ вважає, що Путін не лише піде на переговори, а й виконає всі вимоги, які перед ним поставлять.

Відповідною думкою поділився колишній глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, посприяють цьому також санкції, накладені на Росію, які завдають чималих збитків країні-агресорці.

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Санкційний зашморг затягується

Він почав з актуалочки. Адже у Росії суттєво падає курс рубля щодо долара. Крім того, плачевнішою стає ситуація з резервними фондами, підкреслює колишній глава ЦРУ. За його словами, окупанти з початку року втратили дуже багато.

Петреус підкреслив, що навколо Росії затягуються санкції. Так, вона намагається всіляко їх обійти. Саме для цього Захід створив коаліцію фінансових експертів, яка займається визначенням цих шляхів обходу.

Повне інтерв'ю з ексглавою ЦРУ Петреусом: дивіться відео

Але зараз Росія починає від них реально відчувати вплив. Це і обмеження максимальної ціни для російської нафти, яка складає 60 доларів за барель, це і імпортозаміщення європейськими країнами російського газу та інших енергоресурсів,

– констатує він.

Колишній глава ЦРУ додав, у Росії відбувається відтік капіталу, а також відсутні іноземні інвестиції. Тож США та партнерам потрібно "поволі затягувати вузол". Зробити так, щоб Росія ще більше була обмежена фінансово, а її експорт так і залишався всередині країни-агресорки.

Ми повинні показати, що все це буде продовжуватися для Росії не лише на полі бою, але і вдома. Тому зрештою він (Путін – 24 Канал) піде на переговори, забере свої війська, і виконає всі вимоги,

– наголосив Петреус.

ЗСУ в рази зменшили загрозу Росії для Європи

Він також прокоментував питання щодо того, яку загрозу несе розкол Росії у разі поразки. Адже існують припущення, що після перемоги України країна-агресорка розділиться на кілька маленьких країн.

Росія може розпастися на кілька державних утворень, як це було в Радянському Союзі, коли ми отримали ніби дивом усі ті незалежні країни. Але в такому випадку виникає дуже багато викликів, і я знаю, що є дуже масштабні дослідження, які вивчають ці відцентрові процеси, які можуть призвести до розвалу федерації,

– зауважив він.

Петреус зауважив, що не знає, чи "отримає преференції" Захід від того, що Росія розвалиться. Адже у цього процесу є як багато плюсів, так і достатньо недоліків.

Водночас слід розуміти, що загроза Росії для країн Європи у безпековому плані зменшилася в рази. Це завдяки ЗСУ, яким допомагають США та НАТО.