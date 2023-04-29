Про це 24 Каналу розповів політолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він зауважив, що в Росії за останні кілька років створюється великий масив юридичного підкріплення політичних репресій.

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Ейдман вважає, що диктаторам подобається оформлювати свої злочини за допомогою юридичних документів. Якщо згадати гітлерівський чи сталінський терор, то перед тим, як запровадити репресії, диктатори юридично їх обґрунтовували.

"Після вбивства Кірова були ухвалені закони, які посилювали покарання за тероризм. В результаті карали не міфічних терористів, а навіть випадкових обивателів, яких звинувачували в тероризмі чи шпигунстві", – нагадав політолог.

Тиранія наряджається в тогу законності

"Створюється юридична база для того, щоб будь-яку неугодну людину легко підвести під статтю та ув'язнити, звинувативши у злочинах – як міфічних, так і реальних, інтерпретуючи її політичні висловлювання", – наголосив Ейдман.

Він нагадав, що за часів абсолютної монархії, наприклад, Івану Грозному не потрібно було оформлювати свій політичний терор законодавчо. Він просто вказував пальцем стрільцям або опричникам і вони хапали цю людину і відрубали їй голову.

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Ті часи минули, і диктатори вже у XX році наряджалися у пристойні костюми і намагались зображати зі своєї диктаторської держави правову. І справлялося враження, що вони все робили за законом.

Путін "повернутий" на тому, щоб усі свої авантюристичні дії, які не мають нічого спільного з законом, намагатись оформити законодавчо. Нещодавно були внесені поправки до конституції, щоб йому дозволити узаконити його вічне правління,

– нагадав співрозмовник.

На його думку, сьогоднішня тиранія наряджається в тогу законності.

"Хоча й так всім все зрозуміло. Це чиста формальність", – наголосив Ігор Ейдман.

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