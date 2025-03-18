Путін планує кілька наступальних дій на різних напрямках, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у планах глави Кремля Владіміра Путіна здійснити наступ на кількох напрямках в найближчі місяці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які плани Путіна на найближчі місяці

Журналісти поцікавилися у Зеленського, яким буде ключове повідомлення президенту Трампу з боку України після того, як Росія майже відмовилася від 30-денного всеосяжного припинення вогню.

Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили,

– розповів президент.