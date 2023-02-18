Путін планує не мир, а ще більшу війну, – Столтенберг на Мюнхенській конференції

59-та Мюнхенська конференція з безпеки стартувала 17 лютого і триватиме до 19 лютого. Цьогоріч головною темою конференції очікувано стане війна в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з потужною промовою. Він зазначив, що протягом багатьох місяців країни-члени НАТО намагались змусити Москву до дипломатичного правління.

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Путін направив економіку на "воєнні рейки"

Генсек зауважив, що заклики до миру перетворились на воєнні дії в Україні. Столтенберг зазначив, що світ важливі уроки з цієї війни. Найважливіший з них – світ повинен забезпечувати Україну всім необхідним для перемоги над Росією.

Путін планує не мир, а розгортання ще більших воєнних дій,

– сказав генсек.

Він також зазначив, що кремлівський диктатор змінив свої амбіції, поставивши економіку на забезпечення воєнних потреб і залучаючи Іран та Північну Корею надавати Росії зброю.

"Ми повинні забезпечити Україну усім неохідним для перемоги", – закликав Столтенберг.

Найбільша загроза для світу – перемога Путіна

Столтенберг зауважив, що деякі політики вважають, що допомога Україні може спричинити ескалацію воєнного конфлікту. Однак генсек прояснив усім, що найбільша загроза для світу – перемога Путіна.

Для кремлівського диктатора це означатиме, що завдяки військовим силам він зможе взяти все, що хоче.