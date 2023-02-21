Путін побачив "нацизм" в українській бригаді "Едельвейс", але така ж назва була і в Росгвардії

Російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився, заявивши, що поява в Україні бригади "Едельвейс" – це прояв неонацизму. Однак про російські назви таких підрозділів він не згадав.

Таку заяву Путін видав під час послання до федеральних зборів 21 лютого. При цьому диктатор забув, що загони під назвою "Едельвейс" існували й у складі ФСВП та Росгвардії.

До теми "Найсумніший стендапер у світі": як і про що виступав Путін

Так, диктатор процитував слова свого пропагандиста Дмитра Кісельова, який говорив, мовляв, українська влада "легалізувала фашистський "Едельвейс". Очевидно, що це стандартна методичка кремлівської пропаганди.

Нещодавно одній із бригад ЗСУ, соромно сказати, присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії...Неонацисти не приховують, чиїми спадкоємцями вони себе вважають. Дивно, що на Заході цього ніхто з влади не помічає,

– наговорив диктатор.

Російський підрозділ "Едельвейс"

Однак в Росгвардії ще кілька років тому теж існував свій підрозділ "Едельвейс". Таку назву у 2010 році мав загін спеціального призначення внутрішніх військ, який тепер називається "Авангард". Він дислокований у Ставропольському краї. На шевроні російського "Едельвейсу" була зображена квітка, однак він змінив назву не пізніше 2018 року.

Ба більше, ще один підрозділ "Едельвейс" був створений на Алтаї у 1993 році у ФСВП. Він існував щонайменше до 2018 року.

Президент Володимир Зеленський 14 лютого надав 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді почесне найменування "Едельвейс".