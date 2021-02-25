Путін почав активно погрожувати росіянам, – журналіст Скоріна

Президент Росії Володимир Путін використовує "тінь іноземних спецслужб", як інструмент для залякування росіян. Він переконує електорат в тому, що сама "мати-демократія" стоїть під загрозою західних агентів.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Єгор Скоріна. За його словами, залякування – улюблений інструмент Путіна.

Читайте повний випуск блогу Росія в ізоляції від світу: все через "любов" Путіна до Батьківщини

"Президент Росії Володимир Путін почав активно погрожувати мешканцям Росії. Як інструмент використовує "тінь іноземних спецслужб". Навіть доказує це цифрами: у 2020 році у Росії припинили роботу аж 400 шпигунів. Викривають по одному агенту в день, а у свята – по півтора", – сказав Скоріна.

Журналіст впевнений, що така інформація Кремля розрахована на залякування народу. Скоріна назвав 2 основних методи, які використовує Путін:

Він продовжує переконувати росіян, що на виборах від них щось залежить, але перешкодити їх волевиявлення може Захід, а не сам російський президент.

Силовики Путіна в будь-який момент можуть закрити "неугодного" громадянина і охрестити його агентом іноземних спецслужб. Це чисто радянська методичка.

"У Кремлі створюють ілюзію можливості чесної конкуренції на виборах в Думу, але такі швидше можливі між 2 "єдиноросами", ніж між пропрезидентським політиком і соратником того ж Навального", – підсумував Скоріна.

Дивіться відеоблог Єгора Скоріни "Антифейк" на 24 каналі: