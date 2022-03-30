Путін починає нервувати, – військовий експерт про критичну дату 9 травня

Навряд чи стратегія Володимира Путіна щодо України зміниться. Адже для неї потрібен час, якого в окупантів немає.

Главі Кремля не до кінця доносять інформацію, зокрема про ситуацію на фронтах. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Путін прив'язаний до дати – 9 травня

За його словами, Путіна не цікавлять втрати. Це пояснює те, що росіяни ідуть в лобові атаки, наприклад, 11 разів зайшли в Чорнобаївку і отримали розгром від Збройних Сил України.

Путін починає нервувати, адже затягуються терміни,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що російський президент прив'язується до дати 9 травня. Однак військові розуміють, що не можуть забезпечити остаточну перемогу над Україною до цього часу.

"Тому він психує, ганяє генералів, але не може їх змінити. Адже це ще більше розвалить систему військового управління у генеральному штабі. Він сам себе заганяє у пастку", – сказав експерт.