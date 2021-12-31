Путін погано поводився, тому йому подзвонив Дід Байден

Путін весь рік поводив себе як дуже поганий хлопчик, знущаючись із сусідів і власних громадян, щоб на новий рік йому подзвонив Дід Байден і поділив з ним світ.

Але щось пішло не так і злий Дід Байден світ ділити не схотів, Україну Путіну не віддає, про Аляску навіть не згадує, та й ще каже, що якщо Путін і далі буде себе погано поводити, то йому відключать "Свіфт".

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Обіцянки Байдена

Путін тоді кричав, що він якщо що за себе не відповідає, що він психований і в нього є квиток до раю, а посіпаки Путіна заявили про перемогу, адже Байден пообіцяв не розміщувати в Украіні ядерну зброю.

Коротше, хтось точно передивився забагато архівної хроніки про Карибську кризу. І Байден з таким же успіхом може легко обіцяти не розміщувати в Украіні штаб-квартиру Apple, свої пенсійні депозити й зоряний флот конфедерації – бо не дуже і збиралися.

Путін весь рік був поганим хлопчиком, впевнений Фурса / Фото з архіву сайту 24 каналу

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І йому лишень шкода, що свої законні різдвяні канікули він вимушений проводити на роботі, телефонуючи психу з минулого століття і вирішуючи проблеми дуже далекої України. Яка не дуже поспішає йому в цьому допомогати.

Але це вже інша, сумна, історія. І з її приводу Діду Байдену ще доведеться дзвонити іншим хлопчикам, які дуже погано себе поводили цілий рік, і кричати у слухавку незрозумілий набір дуже матюкливих слів.

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