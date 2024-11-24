Путін та Ердоган провели телефонну розмову: чи говорили про Україну

Лідер Росії Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили зокрема міжнародні питання.

Деталей про зміст цих обговорень Кремль не розкрив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

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Про що говорили Путін та Ердоган

Як сказано у повідомленні, основну увагу приділили питанням двосторонньої співпраці, зокрема підвищенню ефективності торговельно-економічних зв’язків. Для цього заплановані додаткові контакти між відповідними відомствами.

Також сторони торкнулися міжнародних питань, проте деталей про зміст цих обговорень не розкривають.

Розмові Путіна й Ердогана передували переговори міністрів закордонних справ обох країн, де обговорювалися регіональні питання.

Допис Адміністрації президента Туреччини

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Ердоган готується представити власний план заморожування війни між Росією та Україною на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18 листопада. План передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та розміщення там міжнародних військових сил, а також тимчасову відмову України від обговорення вступу до НАТО на період до 10 років.

Водночас російський лідер у червні 2024 року на виступі в МЗС Росії озвучив свої умови для припинення конфлікту.

Вони включають:

виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

визнання цих територій частиною Росії відповідно до російської конституції;

відмову України від вступу до НАТО;

зняття західних санкцій.

Путін назвав цей план "реальною мирною пропозицією", наголошуючи, що йдеться не про тимчасове заморожування конфлікту, а про його "остаточне завершення".