Путін погрожуватиме ядерною зброєю, якщо опір продовжиться, а гроші закінчаться, – Пентагон

Путін почне інтенсивніше погрожувати ядерною зброєю, якщо український опір проти російського вторгнення продовжиться, а сили та техніка російської армії закінчаться.

Згідно з новою оцінкою розвідувального управління Пентагону, поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу "здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси". Про це розповів голова розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Берр'є.

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Планувавши повномасштабний наступ на Україну, Путін не розраховував на такий сильний опір та такі великі втрати серед свого війська.

Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, Росія, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу і проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію,

– заявив Берр'є.

За його словами, крім прагнення залякати Захід, такими погрозами Росія хоче спонукати Україну скласти зброю на вигідних для Путіна умовах.

Також Берр'є не виключає, що Росія справді може перейти до "більш смертоносних методів", щоб українська влада погодилась на умови Москви.

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