Путін погрожує Україні новими ударами: в ОП пояснили хитру тактику Кремля і "підняття ставок"

Погрози Кремля новими атаками відразу після ранкових обстрілів і вибухів у Києві можуть вказувати лише на одне – Путін намагається "підняти ставки".

Кремль повторює тактику примусу та шантажу

Про тактику росіян зауважили в Офісі президента. Зокрема, радниця з питань комунікацій Даша Зарівна наголосила, що подібні маніпуляції є звичними для Кремля, достатньо пригадати грузинську війну.

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Це російська тактика, яка базується на принципі "підняття ставок". Таку модель взаємовідносин із Заходом та сусідами Росія використовує давно, можна пригадати грузинську війну 2008 року. А починаючи із подій 2013 – 2014 років в Україні та навколо нашої держави і до самого 24 лютого 2022 року, вся дипломатія росіян була зведена до примусу піти на їх умови,

– зазначила радниця.

Які маніпуляції використовує Росія

В ОП наголосили, шо слова про обстріли, як і пропозиція розблокувати українські порти та допомогти уникнути продовольчої кризи в обмін на зняття санкцій, є також спробою досягнення мети через примус, підвищенням ставок та залякуванням.

Ядерний шантаж – ще один інструмент цієї тактики.

Розхитати західну підтримку України – це мета Росії сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що найкращою відповіддю на це буде послідовна підтримка України, бо все інше сприйматиметься Росією як слабкість,

– додала Зарівна.

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Про які погрози Путіна мова

Президент Росії Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо наші партнери і надалі поставлятимуть нам озброєння.

Якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тим об'єктам, по яких ми поки що не наносили,

– заявив Путін.

Крім того, Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь. Він, мовляв, вважає, що постачання зброї стане причиною затягування війни в Україні і аж ніяк не він.

"Ця метушня навколо додаткових поставок озброєнь має лише одну мету – затягнути якнайдалі збройний конфлікт", – зазначив Путін.

Це тактика боягузів, які відчувають наближення поразки

Це не перші подібні заяви, попередньо пропутінський Лавров теж говорив про те, що Росія вважає, що постачання озброєння в Україну "створює ризики залучення третіх країн до конфлікту". Тоді Лавров навіть "попередив" Захід про можливі наслідки.

Однак, партнери України уже розуміють брехливу та боягузливу тактику росіян та продовжують підтримувати ЗСУ захистити територіальну цілісність та незалежність нашої держави. І продовжуватимуть постачання зброї доти, доки це буде потрібно.

Росії ж розуміючи свою поразку намагається залякувати, маніпулювати та шантажувати.

Щодо вибухів у Києві, то наразі відомо, що одна із ракет, які росіяни випустили по Києву зранку 5 червня, влучила в об'єкт військової інфраструктури, інша поцілила у цивільний об'єкт. Атаки відбулись по Дарницькому та Дніпровському районах. Внаслідок ударів постраждала одна людина, її госпіталізували.

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