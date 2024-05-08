Про це розповів 24 Каналу письменник, публіцист, громадський діяч, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, зазначивши, якщо Путін завдасть ядерного удару по території будь-якої країни НАТО, то відповідь від США буде миттєвою. Сполучені Штати Америки вже давно дали зрозуміти, що Росія перетворюється у радіоактивний пил у разі агресії.

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"На Заході за арсеналами своєї зброї регулярно доглядають, на відміну від Росії, де догляд лиш на папері. У Путіна немає робочого бойового озброєння, якого б справді боявся Захід", – сказав Мурзагулов.

Чому Захід ведеться на шантаж Росії

Опозиціонер зауважив, що західні партнери України не хочуть навіть припускати можливість застосування російських ядерних ракет на своїй території. Не важливо наскільки вони недосконалі – вступати у ядерну війну ніхто не хоче.

Допоки Путін їх (країни НАТО – 24 Канал) не зажене у глухий кут і не змусить натиснути на "червону кнопку" – вони не залучать її. Захід не хоче, щоб були якісь потрясіння, бо це великий удар по бізнесу,

– наголосив Ростислав Мурзагулов.

Застосування ядерної зброї може викликати колапс західної економіки, що кардинально все поміняє. Партнери України до останнього моменту намагатимуться врегулювати ймовірне загострення ситуації з Росією іншими способами.

Звісно, Путін блефує. Якщо він застосує ядерну зброю по якісь із країни НАТО, то це може стати останнім, що він зробить у своєму житті,

– припустив Мурзагулов.

Він також додав, що країни НАТО не хочуть створювати жодної загрози, тому, на жаль, йдуть на поводу цього необґрунтованого шантажу Путіна.

Ядерний шантаж Росії: основне