Раніше нацист Путін говорив, що буде виконано всі завдання – денацифікація, демілітаризація. Тільки незрозуміло, про що він нам мовить? Ось серйозно.

Путін прорахувався щодо України

Ще раз – у нас зараз зброї хоч греблю гати і буде ще більше, на кожного російського окупанта. Так-так-так-так.

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З цією російською армією та флотом якісь проблеми на роботі, тому що безпосередньо до Пітерського міжнародного економічного форуму наші ВМС підгадали і втопили буксир "Василь Бех". І зробили це двома чудовими ракетами "Гарпун". Купа трупів, ну, загалом, все як завжди.

І так, "впевненість у наших перемогах" – поки Путін розповідав про "успіхи" російської армії, наші Збройні сили, наші солдати та офіцери мінусували російських окупантів. Потонув не лише корабель – там гриміли артилерійські склади, призначені для здійснення наступальної операції. Щось я боюсь, у діда війни проблеми.

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Кремль здувається на очах

У нього там Маргарита (Симоньян, пропагандистка РФ – 24 канал) питала, чому обстрілюють Донецьк. А дід не поспішає говорити про те, що все буде гаразд. Він каже: "Ми обійдемо українське угруповання, бо там – укріпрайон". Не знаю. Піймав не піймав, а погнатися можна.

Крім цього, Володимир Путін "помочився" на Лаврова та всю російську дипслужбу. Так-так, я маю на увазі моїх колишніх подруг з МЗС Росії (спікерку відомства Марію Захарову – 24 канал). Тому що Лавров і компанія надували щоки, що "вступ України до ЄС неприпустимий". А тепер Путін розповідає: "Ну, це не наша справа, це суверенна справа України".

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