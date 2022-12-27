Огірочків пришлеш, – Путін попросив в дитини з окупованого Запоріжжя "новорічні подарунки"

Російський диктатор Володимир Путін вчергове довів, що рівень його цинізму зашкалює. Він додумався попросити огірків у дитини з окупованої Запорізької області.

Російська армія щодня вбиває українських дітей, обстрілюючи міста. При цьому Путін демонстративно подзвонив школярці з окупованої території. Його розмову транслювали кремлівські ЗМІ, передає 24 канал.

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Так, Путін зателефонував школярці з тимчасово окупованої Запорізької області і попросив її прислати "огірочків".

Путін попросив у подарунок огірки

Російські пропагандисти розповідають, мовляв, Путін "здійснив дитячу мрію" 8-річної Саші, обравши її листівку на Ялинці бажань. Пропаганда маніпулює, стверджуючи, що дитина "хотіла побувати у Криму і відвідати Дім Діда Мороза". Хоча всі розуміють, що насамперед маленькі українці хочуть спокійного життя та миру.

Путін цікавився, чи сподобалося їй у гостях у Діда Мороза, а також мав наглість попросити подарунок у відповідь.

Мамі з татом передавай привіт. Пришлеш мені теж... Я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків пришлеш? Так, чекатиму від тебе теж новорічних подарунків,

– заявив російський диктатор.

Єдині "новорічні подарунки", на які може розраховувати Путін, – це додаткові ліквідовані пів тисячі його солдатів. Також серед варіантів – святкова "бавовна" у російських містах.

Розмова Путіна зі школяркою: відео