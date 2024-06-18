Скаржиться на удари по Росії і хоче "демократії": Путін опублікував статтю перед поїздкою у КНДР

Напередодні візиту в КНДР російський диктатор опублікував статтю, де написав слова похвали цій країні за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України. Він заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

Про це йдеться в публікації Путіна в північнокорейській газеті "Нодон синмун", яку опублікував сайт Кремля.

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Що написав Путін у статті

Глава Кремля заявив, що Росія "високо цінує тверду підтримку КНДР" у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з Росією із ключових міжнародних питань.

Звісно, не обійшлося і без повторень своїх традиційних наративів про те, що США "роблять все, щоб затягнути і з більшою силою розпалити" війну в Україні та нібито відкидають усі "спроби мирного врегулювання ситуації", в той час, як країна-агресор нібито "була і буде відкрита для рівноправного діалогу з усіх, найскладніших питань".

Не обійшовся очільник Кремля і без звинувачень. Так, Путін звинуватив "противників" Росії в тому, що вони "дозволяють і фактично підштовхують використовувати сучасну західну зброю і техніку для завдання ударів по російській території". При цьому, за твердженням російського диктатора, найчастіше такі удари нібито завдаються "по мирних цілях".

Він заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова "до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними". Зокрема, для цього планується "вибудовувати архітектуру рівної і неподільної безпеки в Євразії".

Зауважимо, що Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18 – 19 червня. Відомо, що в КНДР вже посилено готуються до прибуття російського лідера в країну. Зокрема, у центрі північнокорейської столиці розвісили російські прапори та портрети Путіна.

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