Є ґрунтовні причини для страху: експерт із безпеки пояснив зміцнення ППО там, де ховається Путін

В Росії біля резиденції Володимира Путіна на Валдаї значно посилилася протиповітряна оборона. За останній час довкола неї було збудовано сім нових башт із системами ППО, і тепер їх там вже 27. Це свідчить про пріоритети російської влади та про, що вона побачила нові серйозні загрози для себе.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що так налякало Росію і які висновки вона зробила. Він зауважив про зовнішні виклики, які змушують Кремль вдатися до безпрецедентних заходів.

Чому у Москві блокували інтернет?

Жовтенко наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони довкола резиденції Путіна говорить насамперед про те, що для кремлівського режиму найголовніше захистити життя і здоров'я свого верховного правителя та його сім'ї, ніж російські НПЗ, порти та інші об'єкти.

Однак ще один важливий чинник – це ситуація в Ірані, де США у перші дні операції ліквідували верхівку країни. Кремль за цим дуже пильно спостерігав, а Путін особисто та його оточення дуже нервово і емоційно відреагували, за його словами, на вбивство Алі Хаменеї.

"Після цього у Москві та Петербурзі почали блокувати інтернет, особливо у центрах міст, де зосереджені адміністративні будівлі. Росіяни усвідомили, що планування удару по іранській верхівці здійснювалося, зокрема, завдяки збору інформації з відкритих джерел, наприклад, з вебкамер на вулицях. Це був перший дзвіночок особисто Путіну про те, що потрібно діяти", – зауважив експерт із міжнародної безпеки.

Важливо! За даними із супутникових знімків, у березні 2026 року довкола резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із "Панцирями-С1". Завдяки чому загальна кількість систем ППО у цьому районі становить 27 одиниць. Вежі з "Панцирями" навколо резиденції Путіна на Валдаї розташовані двома кільцями великого та малого діаметра.

Сучасні системи штучного інтелекту, за його словами, які американці використали для планування операції в Ірані, легко отримують доступ до даних щодо місцеперебування, пересування, графіку роботи представників військово-політичного керівництва країни, аналізують їх і планують удари. Тому доступ до них в Росії перекрили.

Водночас останні тижні Путін фактично зник з публічного простору. Російські z-пабліки писали про те, що зустрітися з ним фізично в період, поки тривала активна фаза операція США проти Ірану, було практично неможливо. Ніхто не знав, крім найближчого його оточення, де він перебуває, пересувається, а всі його зустрічі переносилися на кілька тижнів вперед,

– пояснив Тарас Жовтенко.

Тому посилення протиповітряної оборони довкола резиденції Путіна на Валдаї є, за його словами, абсолютно логічним. Тому що якщо його немає у Москві, то він перебуває в одній з резиденцій. Збільшення кількості батарей ППО довкола Валдаю чітко показує, впевнений експерт, де є Путін, навіть без інформації з вебкамер.

Це передусім страх путінського режиму і особисто Путіна після подій в Ірані. Крім того, як відзначив експерт із міжнародної безпеки, росіяни спостерігають зростаючі спроможності України щодо далекобійних дронів та ракет, які залітають вглиб російської території. Ця зброя завдає з кожним разом точніші та руйнівніші удари по чутливих об'єктах росіян.

