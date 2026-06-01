Путін до цього не готовий: перед Кремлем постали несподівані виклики

Кремль марить тим, щоб узяти під контроль весь Донбас. Однак у Путіна з'явилася серйозніша проблема, яку вкрай складно розв'язати.

Про це 24 Каналу сказала журналістка та психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Європа висунула главі Кремля низку умов.

Чого абсолютно не чекав Путін

Волошина зазначила, що в кремлівській верхівці помітні дуже цікаві настрої. Там уже є чимало заможних людей, які раптом звернули увагу на те, що щось йде не так. Й у них є "геніальний план": треба поговорити з Дональдом Трампом, щоб Україна віддала Донбас – і все завершиться.

Тобто, зауважила вона, ці еліти готують своїх z-патріотів до миру на путінських умовах. Хоч насправді нічого подібного немає й Україна вже давно далі чітку відповідь щодо Донбасу.

Їхня поразка вже проглядається. Ми бачимо, що Росії не вдасться не просто вискочити з війни, їй не вдасться вискочити з війни так, щоб повернути собі втрачені позиції,

– сказала Волошина.

За її словами, на це вказують витоки з Білого дому. Очевидно, що Трамп втрачає інтерес до теми війни Росії проти України.

По-друге, видно, як активізувалася Європа – вона чітко декларує, що економічно й дипломатично веде з Росією війну. І припинення цієї війни можливе за певних умов. Тобто має бути деокупований весь європейський континент, також Росія має припинити інформаційні й диверсійні війни. Загалом йдеться про багато речей, які Кремль не може прийняти.

Путін до поразки не готовий, він узагалі не розуміє, що на нього чекає,

– заявила журналістка.

Водночас очільнику Кремля, щоб врятувати свій режим, російську економіку й країну загалом – потрібно зняття європейських санкцій.

Що зараз відбувається у Росії

Російську еліту все більше непокоїть як війна проти України, так і ситуація всередині Росії. Як пише The Guardian, всередині еліт цього року "відчутно змінився настрій", а розчарування Путіним поглиблюється. Багато хто в Росії відчуває, що країна прямує до катастрофи.

Експерти порівнюють ситуацію, яка нині складється в Росії, з історичними періодами, коли військові поразки або затяжні конфлікти ставали переломними для тамтешньої влади.