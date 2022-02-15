Путін повідомив про готовність продовжити транзит газу через Україну, але з умовами

Росія готова продовжити транзит газу через територію України після 2024 року. Однак у держави-агресорки для цього є кілька умов.

Відповідну заяву про транзит газу через Україну Володимир Путін зробив на спільній з німецьким канцлером Олафом Шольцем пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Путін про транзит газу через Україну

Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчиться чинний контракт на транзит через цю країну,

– зазначив глава Кремля.

Однак Путін додав, що є умови:

якщо на це буде попит зі сторони європейських імпортерів,

це буде рентабельно,

газотранспортна система України перебуватиме в справному технічному стані.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року російський лідер заявляв, що транзит газу через Україну до Європи можуть припинити. Мовляв, українська ГТС начебто може "просто луснути" у випадку збільшення тиску.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

У 2021 році транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему становив 41,6 мільярда кубометрів. У порівнянні з показниками 2020 року транзит зменшився на 25%.

У січні 2022 року голова української ГТС Сергій Макогон повідомив, що обсяг транзиту російського газу через Україну від початку року склав 52,4 мільйона кубометрів. Це мінімальний показник за останніх 4 роки.

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