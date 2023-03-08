Путін купився на власну пропаганду, бої за Бахмут стали знищенням тисяч зеків, – політик зі США

Росіяни протягом декількох місяців штурмують Бахмут, який зі стратегічної точки зору не має великого значення. Через це складається враження, що Євгєнія Прігожина "злили", а ПВК "Вагнер" намагаються поховати у Бахмуті.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, для України залишається важливим символізм щодо оборони міста, бо вона воює за свою землю, але у разі відступу з міста – катрастрофи не буде.

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Прігожина могли "злити"

Юрій Рашкін зазначив, що місто Бахмут хоч і не має стратегічно значення, що підтверджується заявами військових високопосадовців США, битва за це місто має надважливе символічне значення.

При цьому для Росії та ПВК "Вагнер", яка намагається тривалий час захопити це місто, це може бути останньою битвою. Рашкін зазначив, що у нього складається враження, що цю ПВК дійсно намагаються поховати під Бахмутом, оскільки тисячі російських зеків там гинуть в боях.

Він додав, що навіть якщо Україна буде змушена відступити з Бахмута, її не залишать без підтримки.

"Україна вже багато разів довела, що вона бореться за своє майбутнє й вона це робить набагато краще за Росію, у якої здавалося б такі величезні цифри", – сказав Рашкін.

Війна Путіна спричинила зворотний ефект

Політичний діяч зі США переконаний, що російський диктатор Владімір Путін своєю війною проти України досягнув зворотного ефекту від своїх очікувань.

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За словами громадського діяча, війна з 2014 року та повномасштабне вторгнення у 2022 ще більше скріпило українську націю та надихнула українців на боротьбу за себе, свою країну та своє майбутнє.

Росія в парадоксі

Юрій Рашкін зауважив, що ситуація в Росії склалась таким чином, що вона саме себе засмоктує в болото, а її "дриґання" прискорює цей процес. За словами політика, Росія нагадує телевізор, що мовить на цвинтар, бо з одного боку – телевізор, у якому нібито все добре, а з іншого – відсутність публіки, якої не стало через війну.

Владімір Путін, який купився на власну пропаганду, за яку він так дорого заплатив, яка дала йому таку кардинально не правильну інформацію та створила у нього такий неправильний світогляд тепер може казати йому все, що завгодно,

– зазначив Рашкін.

Громадський діяч зазначив, що така наполегливість у боротьбі за Бахмут від Росії підтверджує те, що люди непотрібні Росії. До повномасштабного вторгнення у Бахмуті жило близько 70 тисяч людей, а зараз перебуває близько 4 тисяч.

Продаж нафтопродуктів вже не врятує Росію

За словами Юрія Рашкіна, попри те що Росія ще продає нафту та газ до Індії, це не врятує її від краху. Американські аналітики вважають, що продаж нафти та газу бідним країнам позитивно відображається на цінах в тих країнах, а також майже не приносить поповнення в бюджет Росії.

Політичний діяч переконаний, що Путін тепер роздає своє добро за безцінь. Тому усі ті кроки, які він вважає допомагають йому втриматись на плаву, насправді наближають його до загрузання в болоті.

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