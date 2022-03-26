Путін повторює кроки Гітлера та веде світ до глобальної війни, – історики порівняли дії фюрерів

Російський фюрер Путін вже облився кров'ю в кількох країнах, проте йому цього не достатньо. Він продовжує вести світ до нової глобальної війни, яка може закінчитися мільйонами смертей.

Кроки кремлівського диктатора майже ідентичні до тих, які робив у минулому столітті Адольф Гітлер. Таку думку висловили історики проєкту "Ніколи знову". Вони детально дослідили кроки тоталітарних лідерів у період перед повномасштабними вторгненнями – 1939 і 2022 років.

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"Були вражені кількістю збігів"

Дослідники вважають, що напад російських окупаційних військ на Україну є лише початком. Адже зараз події на нашій території йдуть практично за сценарієм Другої світової, найкривавіших років за весь час існування людства.

Ми порівняли режими Путіна і Гітлера і були вражені кількістю збігів. Гітлер у 1939 році на очах у всього мовчазного та бездіяльного світу розірвав Польщу. Це стало останнім кроком до війни, яка коштувала мільйонів життів. Напад Путіна на Україну у 2022 році — це теж останній крок до великої війни,

– акцентували дослідники.

В обох випадках початку своїх найбільших війн диктатори справді діяли, наче за одним планом. У них навіть збігається кількість підготовленої для вторгнення армії. Також обидва монстри відмітилися використанням у наступі "гарматного м'яса" з раніше окупованих територій.

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Основні факти схожості кривавих лідерів:

Гітлер і Путін дуже довго готували власні країни до великої війни. Передусім це можна прослідкувати в нарощуванні військової міці. Важливо, що в них це відбувалося всупереч міжнародним домовленостям. У німецького фюрера це був Версальський мирний договір, у російського – Договір про звичайні збройні сили в Європі.

У німецького фюрера це був Версальський мирний договір, у російського – Договір про звичайні збройні сили в Європі. Вони обоє нехтували міжнародними угодами, щоб знищити будь-яку опозицію. Це ж поширюється на вільні ЗМІ, замість яких створили великі мережі агресивної пропаганди.

Гітлер починав проявляти свої загарбницькі нахили в Австрії, Чехословаччині та Польщі. Натомість у Путіна вже є Республіка Ічкерія, Грузія та Україна.

Майже весь цивілізований світ намагався укласти з нацистським лідером все більше нових угод "миру". Вони були беззмістовними, бо монстр уже марив зростанням масштабів геноциду невинних людей. Зараз Європа та світ часто закривають очі на глобальну загрозу, яку несе Путін. Із ним навіть намагаються спілкуватися, щоб залагодити "конфлікт".



Обкладинки Time із диктаторами / Зображення "Ніколи знову"

Проте це далеко не весь список, оскільки кривавість цих постатей в історії збігається й в інших речах. Тому дослідники навіть зробили понад десять колажів із порівняннями.

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