"Зернова угода не виправдала призначення": Путін написав цинічну статтю про Африку

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Кремль спроможний "замістити українське зерно". Ба більше, він почав бідкатися, шо буцімто жодної умови зернової угоди "не було виконано".

Чергові маразматичні заяви Путін висловив у статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього". У ній російський диктатор вкотре видав цинічні заяви щодо зернової угоди, звинувативши Європу та Захід у "збагаченні", передає 24 Канал.

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"Замість українського зерна – російське"

Стаття російського диктатора шокує своїм цинізмом. Путін заявив, що зернова угода буцімто "не виправдала свого гуманітарного призначення", а тому Росія "не бачить сенсу продовжувати її". Ба більше, диктатор й тут знайшов спосіб звинуватити Європу та США, які нібито "використовували угоду для власного збагачення, перепродуючи зерно з України".

Проте на цьому звинувачення не припинилися. Путін також почав бідкатися, що умови зернової угоди "не виконувалися", тому Росія "вимушена" була вийти з угоди.

З 262 тисяч тонн продукції, заблокованої в європейських портах, вдалося відправити лише 2 партії: 20 тисяч у Малаві та 34 тисячі до Кенії. Інше залишається в недобросовісних руках європейців – попри те, що мовиться про суто гуманітарну акцію, на яку ніякі санкції не повинні поширюватися в принципі,

– цинічно звинуватив Путін країни Заходу.

За підрахунками диктатора, з України за рік експортували 32,8 мільйона тонн вантажів. Серед яких нібито 70% – в країни з високими доходами та ЄС, а ось в Ефіопію, Судан, Сомалі, Ємен та Афганістан буцімто експортували лише "3% від загального обсягу".

На тлі цього Путін почав цинічно пропонувати російське зерно замість українського. За його словами, Росія "може замістити" українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі. Ба більше, диктатор вихваляється, що буцімто цього року "очікується рекордний урожай".

Путін запланував співробітництво з Африкою

Окрему увагу у статті російський диктатор приділив майбутньому співробітництву з Африкою. Він заявив, що нині Росія "продовжить активно працювати над постачанням зерна, продовольства та добрив" до країни. Крім того, Путін збирається розвивати "палітру економічних зв'язків".

Наголосив Путін і на саміті "Росія – Африка". За його словами, країни планують підписати низку документів про співпрацю та "важливий пакет угод та меморандумів".

Москва надає великого значення саміту "Росія – Африка", планується прийняти комплексну декларацію, низку спільних заяв, затвердити план дій форуму партнерства. У спільних інтересах Росії країн Африки вивести на вищий рівень співробітництво в гуманітарній сфері, культурі та спорті,

– заявив Путін про плани Росії.