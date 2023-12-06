6 грудня Путін прибув до Абу-Дабі для переговорів із президентом країни – шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном, який називає росіянина своїм "дорогим другом". Опісля очільник Кремля планує візит до Саудівської Аравії, де матиме особисту зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

У ЗМІ розповіли про мотиви закордонного турне Путіна, а також перші деталі його перебігу.

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Про що говоритиме очільник Кремля в ОАЕ

Очільник Кремля, який вже приземлився в Абу-Дабі і зустрівся із шейхом ОАЕ, заявив, що відносини країн перебувають на безпрецедентно високому рівні. Раніше прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков повідомляв, що Путін планує обговорити зі своїм "другом" такі питання, як нафта, ОПЕК, конфлікт між Ізраїлем та Газою, а також війну в Україні.

: ОПЕК – організація країн — експортерів нафти, створена нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Складається з 23 країн. Минулого тижня ОПЕК погодилася на добровільне скорочення поставок на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на день. Зниження, як правило, робляться для того, щоб ціни залишалися високими.

Відомо, що стосунки між державами після лютого 2022 року справді "зміцнилися".

Так, у рік початку великої війни товаробіг між країнами збільшився на 67,6 відсотків. Путін каже, що у 2023 році він зріс ще більше.

За даними США ОАЕ – серед держав, які постачали Росії товари подвійного призначення в обхід експортного контролю.

Крім того, ОАН стала ринком номер один для російських алмазів на тлі санкцій ЄС та США.

Ні Саудівська Аравія, ні ОАЕ не ратифікували Римський статут. Це означає, що попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за причетність до викрадення дітей з України під час війни, обидві країни не зобов'язані його затримувати.

У ЗМІ підкреслили, що візит Путіна відбувся під час патрулювання озброєною поліцією ООН частини Дубайського Експо-Сіті, яка зараз вважається міжнародною територією для переговорів, що знову вказує на широкі ділові зв’язки Еміратів із Росією, які значно зросли з тих пір, як Захід запровадив суворі санкції проти Москви.

Тим часом українці, які проживають у Дубаї, обурені перебування Путіна в ОАЕ.

Надзвичайно прикро бачити, як світ ставиться до військових злочинців, тому що він, на мій погляд, є таким,

– так на прибуття кремлівця відреагувала працівниця українського павільйону Cop28 Маргарита Богданова.

: Цими днями у Дубаї відбувається конференція ООН зі зміни клімату COP28, яка стартувала 30 листопада.

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Путін і Саудівська Аравія

Після переговорів в Абу-Дабі Путін має намір "заскочити" до Саудівської Аравії. Там у розмові з тамтешнім принцом він хоче так само поговорити про нафтові ринки, про війну між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, ситуацію в Сирії та Ємені та Україні.

Як наголошують медіа, і саудівський принц, і російський диктатор прагнуть одного – високих цін на нафту.

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Поїздка російського президента до ОАЕ та Саудівської Аравії – четверта закордонна подорож за останні два місяці. До цього Путін вже побував у Киргистані, Казахстані та Китаї.

Відомо, що президент Бразилії готує для очільника Кремля черговий вихід у світ. Він запросив того на саміт G-20, хоча для Путіна існує загроза бути заарештованим. Адже Бразилія –підписант Римського статуту.