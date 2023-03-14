Росія в Україні бореться за "русскій мір": Путін у Бурятії знову провів "урок історії"

Диктатор Владімір Путін приїхав в Бурятію. Вочевидь, щоб порадувати місцевих увагою "царя", адже недаремно їхніх чоловіків та дітей відправляють на фронт як із конвеєра.

Путін полетів в Улан-Уде та поспілкувався зі співробітниками місцевого авіаційного заводу. Не минулося без промови з уроками вигаданої історії.

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Зауважимо, що дороги в Улан-Уде почали перекривати задовго до того, як мав проїхати кортеж Путіна. І мовиться навіть не про траси, а про звичайні пішоходні переходи. Тобто ще до того, як проїде кортеж диктатора, поліцейські стояли на тротуарі та забороняли людям перейти дорогу, посилаючи їх аж до підземних переходів. Ну, або давали другий варіант – чекати.

Окремої уваги заслуговує розмір кортежу, який можна побачити на відео – забагато охорони для поїздки в Улан-Уде. Невже диктатор знову взяв всіх своїх лікарів.

Що говорив Путін

Диктатор почав розповідати про те, що Росія буцімто бореться за виживання та існування своєї державності. Мовляв, злий Захід після розпаду СРСР намагався розгойдувати Росію й насилав на країну "орди міжнародних терористів".

Про стосунки з Україною

Путін цинічно заявив, що впродовж десятиліть Росія "терпляче" намагалася налагодити стосунки з Україною. Проте для нього ситуація змінилась з Революції Гідності 2014 року, яку диктатор називає "держпереворотом". Мовляв, відтоді в Україні почалось винищення людей, які вважали себе частиною "великого російського світу". Тож, розпочавши свою традиційну пропагандистську шарманку, додав, що Росія "не може покинути" цих міфічних людей.

Також Путін почав розповідати про те, що 8 років Росія намагалась "мирно розв'язати проблему Донбасу", проте не вдалось. Щоправда, забув згадати той факт, що проблем на Донбасі взагалі не було до появи російських зелених чоловічків у 2014 році.

Путін визнав, що не здатен сам газифікувати Росію

Під час цієї ж промови диктатор зачепив економічні відносини з Китаєм та Заходом. Він заявив, що будівництво нового газопроводу до Китаю дозволить газифікувати прилеглі регіони Росії. Тобто зробити те, що його країна газовий не могла організувати понад 30 років.

Крім цього, він почав розповідати про те, що фінансова та економічна системи Росії "впевнено розвиваються", а санкції буцімто зовсім нестрашні.

Також він цинічно заявив, що обсяг врожаю у 2022 році став рекордним за всю історію Росії та РРФСР. Звичайно, шляхом краденого в Україні зерна.