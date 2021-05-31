Путін принижував Лукашенка, це було на межі знущання, – білоруський опозиціонер Латушко

Зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка відбулась 28 травня та тривала аж 5 годин. Однак серйозних тем на переговорах не підіймали. Навпаки – Путін лише принижував Лукашенка.

Таку думку в інтерв'ю висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він запевнив, що дійшов такого висновку, маючи 25-річний досвід дипломата.

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За словами Латушка, на зустрічі була присутня дипломатія жестів.

"Зовнішньо Лукашенко виглядав вкотре приниженим з боку Путіна. Жестами та словами, які використовував Путін щодо Лукашенка, він його просто принижував. Це було на межі знущань", – запевнив опозиціонер.

Путін "наказав" скупатися

Латушко згадав також момент, коли Путін запропонував Лукашенку скупатися в Чорному морі, адже "на вихідні буде гарна погода". Лукашенко скупався, однак очільник Кремля – відмовився.

Це було дуже комічно. Це повторення комізму: Путін сказав лізти у холодну воду, от він і поліз,

– заявив Латушко.

Він наголосив, що це ще раз принижує Лукашенка в очах і російської спільности, і білорусів. Ті побачили, який статус має самопроголошений президент Білорусі в очах Путіна.

Зустріч Лукашенка та Путіна: коротко

Переговори тривали 5 годин у Сочі 28 травня.

Лукашенко поскаржився Путіну на авіаційну блокаду, до якої вдалася низка країн через затримання Романа Протасевича.

Лукашенко також привіз на зустріч документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair.

​Дивіться інтерв'ю з Латушком для 24 каналу: відео