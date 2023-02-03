Путін притягнув "ядерну валізку" на річницю Сталінградської битви, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін відвідав Волгоград, де святкували 80-ту річницю Сталінградської битви. Журналісти стверджують, що диктатор привіз із собою "ядерну валізку".

У помічників глави Кремля, які перебували поряд із ним, помітили дві чорні валізи. Одна з них була складним щитом для захисту від можливого замаху.

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Охоронців зі схожими валізами бачили біля Путіна і протягом минулого року. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Радянському Союзі цю валізу носили поруч з главою держави.

Натомість у США нею особливо не "світять". У Росії цю валізу носять показово під час поїздок очільників країни за кордон.

Жителям міста наказали оминати місце

Путін прибув до меморіалу загиблим радянським солдатам у Другій світовій на броньованому лімузині Aurus. Його кортеж складався з 25 авто, зокрема, й машини "швидкої допомоги".

Поруч чатували снайпери, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров мав перед зустріччю з диктатором відбути 9 днів карантину. Місцевим жителям взагалі дали вихідні, аби ті з'являтися на вулицях поряд із місцем, до якого мав приїхати російський президент.

Позносили будинки

Видання пише, що перед приїздом Путіна на вулицях відловлювали безпритульних собак, а будинки, що майже розвалилися, знесли. Все для того, аби диктатор не бачив, як живе його народ.