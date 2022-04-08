Путін приїхав на прощання з Жиріновським

У Москві 8 квітня проходять похорони українофоба Володимира Жириновського. На них прийшов і очільник Кремля Володимир Путін.

Про це повідомили російські ЗМІ. Путін нібито поїхав до Колонної зали Будинку союзів.

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Путін довго не виходив на люди

Російські ЗМІ уже встигли опублікувати відео з прощання Путіна з Жиріновським.



Путін на похороні Жиріновського / Скриншоти

Сам очільник Кремля давно не виходив на люди, а один із останніх нібито виходів був під час візиту на авіаційний завод. Однак під час буцімто спілкування зі стюардесами стало помітно, що Путіна насправді там не було, а його зображення наклали на відео.

Нагадаємо, що російський політик та українофоб Володимир Жиріновський помер 6 квітня. Про його смерть повідомляли ще 25 березня, однак тоді інформація не підтвердилася.

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