Шойгу може втратити свою посаду: в ISW оцінили шанси

Російський диктатор призначив секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу очолити новостворену Науково-експертну раду, яка функціонуватиме при Радбезі країни-агресорки.

Втім, наразі немає доказів, які б свідчили про можливе усунення з попередньої посади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чи звільнять Шойгу з посади

Як повідомляє Інститут вивчення війни, у п'ятницю, 27 грудня, Владімір Путін видав указ про створення Науково-експертної ради при Радбезі Росії й уточнив, що Шойгу очолить цю раду.

Згідно з документом, нова консультативна рада нібито посилить науково-методичне та експертно-аналітичне забезпечення ворожого Радбезу та його робочих органів.

Російські ЗМІ повідомили, що указ також буцімто скасував попередню Вчену раду, яка безпосередньо підпорядковувалася Радбезу.

ISW не знайшло доказів, які б свідчили про те, що Шойгу буде усунено з посади секретаря Ради безпеки Росії в рамках цього нового призначення,

– ідеться у звіті.

Нагадаємо, що секретарем Радбезу Росії Шойгу призначили лише у травні цього року. До цього він працював міністром оборони під час вторгнення в Україну та був внесений до "Миротворця".