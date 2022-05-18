Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Для Путіна це капітуляція.

Путін може скільки завгодно говорити, що не має проблем з їх приєднанням, але він сам собі суперечить.

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Провал Путіна

Ще декілька місяців тому Росія вимагала повернутися до ситуації до 1997 року, тобто – до вступу до НАТО нових членів.

Путін хотів зробити НАТО слабкішим, а зробив сильнішим.

На Балтиці і в Арктиці Альянс тепер матиме набагато кращі позиції.

Турецький торг

Туреччина, що намагається висувати умови для вступу нових членів в результаті торгу ймовірно отримає новітні американські літаки F-35, які їй не давали через купівлю російських систем ППО.

Тобто Туреччина теж стане сильнішою.

Путін програв на обох флангах – північному та південному. І "врятувати обличчя" розмови про згоду на вступ Фінляндії та Швеції тут аж ніяк не вийде.

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