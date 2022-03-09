Путін програв у той день, коли вирішив на нас напасти, – Геращенко

Ще у той день, як очільник Кремля та загарбник Путін вирішив маштабно вдертися в Україну, він уже програв.

Це було очевидно. На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

Увага Ми зараз воюємо і за росіян, які під гнітом Путіна вже 22 роки, – Геращенко

Попереду – у нас лише боротьба та перемога. А все тому, що Путін вже програв.

По перше, Путін програв, тоді, коли вирішив напасти на Україну,

– зазначив Геращенко.

І додав, що увесь світ зараз з нами, а Росія втратила власну суб'єктність. Зараз ця країна залежна від Китаю.

Тож радник міністра вважає, що нам треба протриматись ще деякий час. "Після того Путін сам захоче іти на перемовини", додав він. І наголосив, що глава Кремля піде на ті умови, які ми висунемо, бо іншого вибору у нього не буде.

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