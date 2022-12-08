Путін продовжує робити помилки у війні, взимку Україна може почати наступ, – генерал Міллі

Росія продовжує тероризувати мирних жителів України. Однак це не впливає на дії Збройних Сил на фронті.

Про це заявив генерал армії США Марк Міллі. Він назвав російські атаки по мирному населенню України – неприйнятними.

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Путін продовжує робити катастрофічні помилки у війні

За словами Міллі, російський диктатор Владімір Путін зазнав поразки в цілому, однак попереду ще багато бойових дій. Генерал згадав, як українці перемогли першу атаку на Київ, а потім більш ніж встояли в боях на Сході країни.

Міллі вважає, що наразі ситуація на фронтах стабілізувалась і найближчим часом змін не буде. Але все ще триває окупація частини української території.

З настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступу дії обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться,

– зазначив Міллі.

Він наголосив, що ракетні атаки – це атаки по мирному населенню, і це просто неприйнятно. Так, окупанти намагаються зламати хребет та волю українського народу. Але всі побачать, що це "не зламаний хребет, а підвищення рівня стійкості та опору з боку українського народу".

Росія втратила у війні в Україні майже 100 тисяч військових

Раніше Марк Міллі повідомив, що російська армія втратила понад 100 тисяч солдатів на війні. Втім, вони вбили та поранили 40 тисяч українських мирних жителів.

"Була величезна кількість страждань, людських страждань", – зазначив генерал.