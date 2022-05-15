Путін прокинувся серед новин "Україна перемогла": мережа гуде мемами про Євробачення-2022

У суботу 14 травня відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Україна перемогла та, звісно, вибухнула новою хвилею мемів.

Ранок 15 травня у Путіна почався з того, що в заголовках новин скрізь рясніє "Україна перемогла". Тож замість кави довелось прийняти корвалол.

До теми Одразу після перемоги: Kalush Orchestra випустив кліп на пісню "Stefania" про жінок на війні

Вважаємо це хорошою репетицією перед наступною перемогою України.



Передбачення українців після перемоги України на Євробаченні

Трішки перемоги України на Євробаченні приписують і президенту Володимиру Зеленському, який, вочевидь, надихнув Олега Псюка на носіння рожевої панами. Але не варто забувати, що гурт Kalush зібрався ще за каденції Петра Порошенка!



Псюк надихнувся образом Зеленського?

Тим часом у Калуші вже дорожчають ціни на нерухомість.



Калушани вже миють руки



Хоча хто захоче проміняти Калуш на якусь столицю

Батько наш Бандера підтвердив, що калушани завжди були крутими.



Степану Бандері дуже личить рожевий

Також глядачі не оминули Аліну Паш та Марув.



Марув показує, у якому напрямку пішов російський корабель

Британія посіла друге місце. Українці непокояться, що Джонсонюк може образитись, тож швиденько вирішили налагодити дипломатичні стосунки.



Британія, для нас ви завжди перші

Тим часом ведучий у перерві між виступами трішки поводився, як Шольц. Поманив наших мікрофоном, але так і не передав його.



Шольц, подумай про свою поведінку

Німеччина отримала 0 балів від журі та 6 балів від глядачів, зайнявши останнє місце на конкурсі. Ми дуже занепокоєні й обіцяємо передати декілька балів. Але пізніше, адже Молдова погрожує знову випустити на сцену Zdob și Zdub.



30 балів Німеччині вистачить на перший час

Тим часом Zdob și Zdub:



Тут ми просто подякуємо хлопцям за позитив. Молдова, ви круті!

При цьому варто зізнатися, що найкраще цьогоріч виступила Росія. Сподіваємось, це стане традицією.



Росію переможно не допустили до конкурсу



Без коментарів

Без коментарів – 2

Тим часом українці у Європі удають, що "ці руки ні за кого не голосували".



Українська армія переселенців, відбій тривоги

Натомість Кличко навіть не сумнівався в перемозі, оскільки він відомий мандрівник у часі. Цілком ймовірно, що у 2222 також переможе Україна.



Кличко вміє дивитись у майбутній день та жартувати над собою

Український ведучий Андрій Бєдняков також випадково увійшов в мемну історію.



Чергове нагадування про те, що росіяни не брали участі у Євробаченні

До слова, цієї ночі у Бєлгороді вкотре чули "хлопки". Просто в прямому ефірі Євробачення Rasmus побажав місцевим м'якої бавовни. На щастя, лідера гурту не дискваліфікували. Чи замішаний він до того, що сталось у Бєлгороді, поки що невідомо.



Бавовна дісталася до Турину

Наразі на цьому все. Перший пункт плану України на 2022 рік виконано – залишилися лише перемога у війні з Росією та відпочинок на морі у Криму.



Крим, ми скоро приїдемо

Як минуло Євробачення-2022:

Раптом ви проспали, то цьогоріч у пісенному конкурсі перемогли Kalush Orchestra з піснею Stefania. Загалом ми отримали 631 бал.

Друге місце отримала Велика Британія з 466 балами, а третє місце зайняла Chanel з 459 балами.

Пізніше стало відомо, що російські хакери атакували ефір під час виступу учасників та під час оголошення балів. Але на них швиденько вийшла італійська поліція.

До теми – Kalush переміг на Євробаченні, якою була реакція світу на Маріуполь: дивіться відео