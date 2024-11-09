Мир, жуйка, відсутність НАТО: Путін запропонував "новий світовий порядок"
Аналітики ISW проаналізували заяви Путіна та дійшли висновку, що диктатор суперечить сам собі. Він пропонує світовій спільноті жити за одними принципами, та сам сповідує геть інші.
24 Канал з посиланням на ISW розкаже, що за "новий" порядок вигадали в Кремлі. Раніше в Інституті вивчення війни писали, що Путін, імовірно, хоче перезавантажити стосунки з Трампом.
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Скасувати НАТО, але не відмовитися від дружби з Іраном та Пхеньяном
Запропонований Путіним "новий світовий порядок" наголошує на взаємопов'язаній міжнародній системі без великих держав або блоків безпеки, але дії Кремля суперечать запропонованим ним ідеалам і принципам та підривають їх,
– мовиться в звіті ISW.
Російський план передбачає:
- відкритість держав для взаємодії одна з одною;
- відсутність універсальних догм;
- врахування поглядів усіх країн при прийнятті глобальних рішень;
- відмову від безпекових блоків, які об'єднують групи держав;
- "справедливість для всіх", включаючи викорінення ксенофобії та нетерпимості;
- "суверенну рівність" всіх держав.
Звучить нібито непогано, та насправді диктатор не дотримується своїх пропозицій. Він прагне посилити свою владу в Росії і впливати на інші країни – наприклад, Молдову та Грузію. Окрім цього, заграє з групою антизахідних держав, таких як Північна Корея, Китайська Народна Республіка (КНР) та Іран. І, звісно, воює в Україні. Усе це геть не схоже на відмову від безпекових блоків.
До того ж під красивими словами про "врахування поглядів усіх країн" і "справедливість для всіх" можна протягнути послаблення позицій Заходу і посилення Кремля в світі.
"Кремль, ймовірно, прагне використовувати цю риторику, щоб відволікти увагу від реальних зусиль Росії з підриву прозахідних урядів і поширення свого впливу на міжнародній арені, а також сприяти розширенню БРІКС і так званої "нової євразійської архітектури безпеки", яку Кремль створив на противагу НАТО", – підсумували в ISW.