путін просив Ердогана про відкриття у росії заводу з виробництва "Байрактарів", – ЗМІ

президент росії владімір путін попросив у президента Туреччини Реджепа Ердогана збудувати в росії завод з виробництва "Байрактарів".

путін захотів завод "Байрактар"

путін зауважив, що в ОАЕ нібито вже є фабрика з виробництва безпілотників "Байрактар". Тож він запропонував відкрити ще одну, але у росії.

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Водночас представник компанії заперечує цей факт. Крім того, гендиректор компанії Халук Байрактар сказав, що не збирається продавати легендарні безпілотники путіну.

Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо у сфері авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили,

– заявив Халук Байрактар.

Дивні пропозиції путіна, очевидно, диктатор досі не розуміє, що цивілізований світ та компанії не збираються співпрацювати з росією, а тим більше постачати чи відкривати завод "Байрактар". Ці безпілотники стали своєрідним оберегом України.

Натомість в Україні дійсно може з'явитись завод "Байрактар". Кабінет міністрів уже підготував відповідний законопроєкт, бо такі домовленості є.

Чому путін вирішив попросити про завод у Ердогана

Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.

Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.

"Байрактар" – це українська історія: ось чому

Компанія "Байрактар" з перших днів війни займає виключно проукраїнську позицію.

Ба більше, багато наших громадян долучились до ініціативи збору коштів на "Народний Bayraktar", які згодом компанія вирішила передати Україні абсолютно безкоштовно, бо були вражені єдністю і духом українського народу у своїй боротьбі з ворогом.

До слова, гроші на "народні Байрактари" зібрали також у Литві та Польщі.

Українці так полюбили "Байрактари", що складають про них пісні, називають так дітей.

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