Путін просто чекає, але це не триватиме вічно, – Каспаров про цинічні плани Кремля

Ситуація з можливим новим нападом Росії на Україну перебуває у "підвішеному" стані. Ніхто не розуміє, що задумали у Кремлі, однак готуються до найгіршого і в США, і в Україні.

Водночас сам Володимир Путін просто чекає. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Читайте інтерв'ю Путін точно має на увазі воєнну операцію, – ексклюзивне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим

"Мені здається, Путін поки просто чекає. Однак це очікування не буде вічним. Він не може тримати війська на кордоні місяцями", – запевнив Каспаров.

Він припустив, що впродовж найближчих тижнів динаміка у цій ситуації почне прискорюватися. Тоді американці будуть змушені реагувати.

Наразі є багато заяв. Однак вони не сформовані у жодній документальній формі, яка б продемонструвала Путіну, що ціна його прямої агресії проти України може стати навіть для нього захмарною. Гаррі Каспаров Російський опозиційний політик

Що може розв'язати ситуацію

Каспаров вважає, що необхідна чітка, а не двозначна позиція Америки. Саме це розставить всі крапки.

Поки такої позиції немає. Зрозуміло, що американці відмовилися виконувати їхні вимоги, але все одно поки не зафіксована ціна агресії,

– пояснив Каспаров.

"Поки ще чітко не задокументовано те, "що буде, якщо…". Є багато розмов. Наскільки мені відомо, наразі відсутня консолідована позиція Заходу щодо ізоляції Росії, санкцій, надання прямої воєнної допомоги Україні у разі путінської агресії", – підсумував опозиціонер.

Інтерв'ю Каспарова на 24 каналі: дивіться відео

Що каже Захід щодо Росії