Це турбує Путіна: Бєлоусову дали конкретне завдання в міноборони Росії

Нещодавно кремлівський лідер Владімір Путін провів низку кадрових змін, зокрема, в російському міністерстві оборони. На місце Сєргєя Шойгу прийшов економіст Андрєй Бєлоусов.

Одразу з'явилися думки, що новий очільник проведе реформи та збільшить ефективність оборонного комплексу. Утім, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що у Бєлоусова геть інше завдання.

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Путін стурбований

За словами Пендзина, натепер у міністерство оборони Росії заходить команда, яка повинна провести слідчі дії щодо величезних коштів, що десятиріччями виділялися на армію. Адже російсько-українська війна показала надзвичайно низьку ефективність ворожої ВПК та системи збереження техніки й устаткування у війську.

У переважній більшості російські солдати мають низький рівень підготовки, хоча є елітні підрозділи, але їх меншість. Росіяни побачили, наскільки програють не тільки кадровим силам НАТО, а й українській армії. Якщо не брати до уваги фантастичну перевагу в боєприпасах, то Сили оборони України більш дієві, попри всі проблеми.

Відтак у Владіміра Путіна виникли запитання до колишнього керівника міноборони. Саме Сєргєй Шойгу та його найближче оточення відповідали за матеріально-технічне забезпечення та фінансове наповнення. Майже усі сидять за ґратами та будуть жорстко покараними, але не Шойгу. Йому зробили індульгенцію, таку парасольку, щоб формально не робити прецедент покарання першої особи.

Яка головна роль Бєлоусова

На думку економіста, люди, які сьогодні прийшли в міністерство оборони Росії, будуть проводити не реформи, а "чистити конюшні". Тобто спробують пролити світло на мільярди вкрадених грошей, а потім – прийдуть знову військові, які відновлюватимуть міноборони.

Російське міністерство оборони – це надзвичайно жорстка вертикаль, достатньо централізована структура, яку навіть теоретично ніколи не очолювала цивільна особа. Якщо історично поглянути, за часів СРСР й незалежності Росії, завжди міноборони очолювати кадрові військові. За винятком Сєргєя Шойгу, проте і той навісив купу погонів, різних орденів і ходить у військовій формі.

Російський проєкт "Центр Досьє" повідомив, що Бєлоусов виявився "ревно православною" людиною, яка починає ранок та навіть робочі наради з молитви. Крім того, він веде документ із головними життєвими принципами і важливими молитвами, зокрема "проходження Шляху несення хреста (смиренність, покаяння і пошук Бога, служіння Справі, допомога людям, саморозвиток)".

Андрєй Бєлоусов – перший приклад, коли прийшла людина, яка не має жодного відношення до міністерства оборони та структури військової системи. Його прихід був задля аудиту – коли виконає роботу, його переведуть на іншу посаду. Потім повернуть військових, аби ті далі створювали те, що придумав Путін.

Систему зараз ніхто міняти не буде, будуть вичищати фінансові потоки. Шукатимуть тих, хто найбільше до них "присмоктався" і будуть зменшувати. Точно вони не подолають корупцію і вкрадання коштів. Але принаймні відірвуть певний відсоток тих, хто "присмоктався", це 100%. Система лишиться такою, як і була,

– констатував Олег Пендзин.

Що ще відомо про кадрові перестановки