Путін провокує нову світову війну

Росіяни, які не цікавляться політикою. Ви розумієте, що своїм наказом про приведення російського ядерного арсеналу в режим бойового чергування Путін поставив планету на межу світової війни?

Хочу звернутися до військових. Якщо надійде цей наказ, не виконуйте його. Не беріть на себе відповідальність за катастрофу.

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Загроза для всього людства

І ні, це не означає, що треба піддаватися залякуванню. Це означає, що всім настав час прокидатися.

Один навіжений може знищити життя землі.

Окупанти обстрілюють центр Харкова – дивіться відео:

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