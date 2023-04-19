Він поїхав головою – це очевидно, – ексагент КДБ про консультації Путіна з шаманами

У російського диктатора Владіміра Путіна остаточно поїхав дах. Бункерний дід просить порад у шаманів ще з 2012 року, коли він повернувся у президентське крісло.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, спочатку Путін заглибився у православ’я, відвідував монастирі, а потім перейшов до шаманів.

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"Він дійсно поїхав головою – це очевидно. Путін – маленька людина з досить посередніми здібностями. Він служив у Санкт-Петербурзі, у нього не склалась кар’єра у розвідці. А пізніше раптом у нього все склалось, його призначили директором ФСБ, прем’єр-міністром і навіть президентом", – зауважив Жирнов.

Колишній агент КДБ вважає, що Путін не очікував досягти такого успіху, тому у нього поїхав дах. Диктатор вирішив, що на нього "зійшла Божа благодать".

Чому Путін звернувся до шаманів

Жирнов зазначив, що Путін втратив відчуття реальності у 2008 році, коли не зміг залишити владу після двох президентських термінів. Тоді він посадив у Кремль Медвєдєва, але продовжив керувати Росією.

Путін злякався, йому було неприємно. Зрозуміло, що він усім керував, але потрібно були грати гру, що він підлеглий. У Медведєва у 2011 році був вищий рейтинг, ніж у Путіна. Медведєв міг віддати наказ ФСБ арештувати Путіна,

– сказав він.

Ексагент КДБ пригадав, що у 2011 році у Кремлі навіть була змова відсторонити від влади Путіна та залишити Медведєва на другий президентський термін. У 2012 році Путін все-таки повернувся у Кремль, тоді ж він і почав радитись із шаманами.

"Він зрозумів, що йому потрібна якась могутня сила. Його повернення у 2012 було поганим. Потім він посварився з Бараком Обамою (екслідер США – 24 Канал), не поїхав на саміт G7. У 2014 році він окупував Крим, частину Донбасу. Далі впав рубль, ціни на нафту, все почало руйнуватись", – відзначив співрозмовник.

Сергій Жирнов додав, що після 24 лютого 2022 року становище бункерного діда вкрай погане. У російського диктатора відчуття, ніби його "покинули вищі сили".

Жирнов про розмови Путіна із шаманами: дивіться відео

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