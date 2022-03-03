Путін у розмові зі мною відмовився припинити атаки на Україну, – Макрон

Еммануель Макрон поговорив з Путіним 3 березня. Агресор відмовився припинити атаки на Україну.

Макрон каже, що важливо підтримувати діалог з агресором, аби уникнути людської трагедії.

Важливо Найгірше попереду, Путін хоче захопити всю Україну, – Макрон

Французький президент збирається продовжувати контакти з Путіним. Він додав, що "ми повинні уникнути найгіршого".

Я розмовляв з президентом Путіним сьогодні вранці. На цьому етапі він відмовляється припинити свої атаки на Україну,

– сказав Макрон.



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