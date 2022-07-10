путін розуміє, що наступ на Київ, Одесу чи Львів – неможливий, – Піонтковський

армія російських окупантів вже ні на що не здатна, окрім, як малі кроки на Донбасі у тих місцях, де сконцентрована вся потуга. А жити то якось треба – поразка у війні для диктатора небезпечна не тільки політично, а й загрожує фізичною смертю.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що путін зараз почне мобілізовувати геть усю іноземну агентуру, аби забезпечити собі кращу позицію на перемовинах, які йому вже тепер потрібні.

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путін розуміє, що ніякий наступ на Криїв, Одесу чи Львів вже неможливий, ми майже щодня обговорюємо ці його нові "павзи", "мобілізацію резерву",

– зазначає Піонтковський.

Такий собі символічний "лом Каддафі" вже стукає йому в зад, переконаний публіцист. Зрештою, на думку Піонтковського те, що сталось із Каддафі, мало вирішальний вплив на його зовнішню політику, в першу чергу у Сирії.

"Єдиний план, який ще зараз є у путіна – можливо, ще якесь містечко захопити, до того моменту, поки ЗСУ не розійдуться у контрнаступ у повному масштабі", – додає він.

ЗСУ атакували ворозі склади на території тимчасово окупованої Херсонщини

Раніше радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що вранці 10 липня у Херсоні було чутно гучні вибухи. За його даними, близько 5 ранку "прилетіло" по військовій частині на вулиці Пестеля, де розташовувався особовий склад загарбників. Там начебто спалахнула пожежа, яку окупанти не встигли погасити до моменту другого "прильоту" – близько 10:00.

В ОК "Південь" уточнили, що у ході виконання вогневих завдань українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали потужного ураження по пункту управління росгвардії поблизу Херсона. Крім того, було знищено 4 склади окупантів з боєприпасами у різних районах Херсонської області.

За підтвердженими даними, унаслідок влучного удару українських сил, втрати противника склали:

15 російських окупантів;

понад 60 одиниць техніки, з них 57 одиниць – броньована та автомобільна техніка, зокрема командно-штабні машини, протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси.

Повний стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео