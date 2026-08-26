Путін готує ескалацію війни в Україні та може застосувати тактичну ядерну зброю, — Bloomberg

Мирні переговори щодо війни в Україні не принесли результатів. Тому Володимир Путін готується до нової хвилі ескалації.

Росія готується збільшити атаки на Україну, оскільки у Путіна вважають, що переговори про мирне врегулювання зайшли в глухий кут. Про це Bloomberg повідомили троє людей, близьких до Кремля.

Як буде діяти Путін після провалу мирних переговорів?

Наразі Росія розглядає можливість посилення ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, а також по інфраструктурних об'єктах в інших українських містах.

Путін, як стверджують джерела, не має наміру завершувати війну через економічний тиск санкцій або українські удари по російських НПЗ і логістичних об'єктах.

Про можливе посилення ударів глава Кремля фактично заявив цими вихідними. Він применшив вплив українських атак на економіку Росії та заявив, що Україна "відкрила цю скриньку Пандори". За його словами, Росія може завдати удару у відповідь по найбільш чутливих секторах української економіки.

Водночас співрозмовники Bloomberg зазначають, що нинішня ситуація ще не є піком військової ескалації.

Чи є шанс на мирне врегулювання війни?

За словами джерел, усі основні переговорні формати фактично зірвалися. Спроби США домогтися завершення війни поки не дали результату.

25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив рідкісний візит до Москви, де провів перемовини з російськими представниками. Водночас поки невідомо, що саме було головною темою зустрічі.

Очікується, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер також можуть відвідати Москву після восьмимісячної перерви та вперше вирушити до Києва. Однак конкретних дат цих поїздок поки немає.

За словами джерел Bloomberg, якщо дипломатичний шлях не дасть результату, Москва бачить небагато альтернатив подальшій ескалації для досягнення своїх військових цілей.

У Кремлі сподіваються, що Віткофф і Кушнер привезуть нові пропозиції, але ймовірність прориву на переговорах залишається дуже низькою.

У Москві також вважають, що Росія вже робила поступки під час війни, і кожна з них нібито послаблювала її позиції. Саміт на Алясці там також розглядають як черговий компроміс, який не приніс результату.

Чи наважиться Путін на застосування ядерки?

На тлі подальшого обміну ударами між Києвом і Москвою дедалі більше російських чиновників допускають, що Путін у крайньому випадку може наважитися на застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

Експерти наголошують, що ризик такого сценарію наразі залишається дуже низьким. Зокрема, директор Carnegie Russia Eurasia Center Олександр Габуєв зазначив, що на сучасному розосередженому полі бою військова ефективність тактичної ядерної зброї обмежена, тоді як політична ціна її застосування була б надзвичайно високою.

За його словами, поки Москва має можливість посилювати війну звичайними озброєннями, зокрема ракетними ударами, у неї мало стимулів переходити ядерний поріг.