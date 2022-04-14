Путін сам створив реальність, в якій можливі ракетні обстріли Москви

Речник Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що Україна обов'язково завдасть своїї ударів по Москві у відповідь на спроби Росії обстрілювати центри прийняття рішень у Києві.

Але ж можуть. І, до речі, саме Путін створив ту нову реальність, у якій усі можуть бомбити один одного за першою підозрою, з помсти, або під впливом галюцинацій.

"Можливості є" Арестович заявив, що Україна завдасть удару по Москві у разі атаки на Київ

Нова реальність

Якщо Росії можна бомбити, то чому не можна всім іншим?

Маячня про те, що Україна готувала напад на Росію, а Росія просто випередила її – залишимо клінічним ідіотам.

Згідно з їхньою логікою: немовлята Віфлеєма готували державний переворот та вбивство царя Ірода. Царю вдалося "всього на шість годин" випередити реалізацію жахливого плану немовлят.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: