Путін завжди лишався рукостисним: що показав його візит на саміт БРІКС

Очільник Кремля вперше від початку повномасштабної війни проти України особисто вирушає на саміт БРІКС. Цей крок свідчить про намагання Москви продемонструвати своє повернення у велику світову геополітику. Однак за публічними зустрічами та дипломатичними потисками рук ховаються набагато глибші розрахунки диктатора.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що російський диктатор насправді ніколи не втрачав контакту з авторитарними союзниками. За його словами, регулярні ескалації на фронті та підтримка з боку Пекіна дозволяють Кремлю тримати власні геополітичні амбіції.

Що показує повернення Путіна у велику геополітику

Експерт зазначив, що особиста присутність Путіна на саміті свідчить про його переконаність у посиленні власних позицій у впливі на світову політику. Росія намагається формувати альтернативний геополітичний полюс, хоча суттєво залежить від зовнішньої допомоги.

Як би там не було, попри всі закиди Росії, що вона там васал Китаю, вона залишається суб'єктною, на превеликий жаль, не без допомоги Китаю. Однозначно Китай їй постачає зараз активно реактивні дрони. Це завдячуючи лише їм,

– наголосив Валерій Клочок.

Він підкреслив, що саміт БРІКС стане для очільника Кремля черговою позначкою про умовне повернення до глобальної гри. Водночас чекати від цієї поїздки швидких чи кардинальних результатів не варто, адже більшість контактів відбуватиметься у кулуарах.

Чому ізоляція Путіна виявилася ілюзією

Клочок зауважив, що твердження про повну ізоляцію Путіна не відповідають дійсності, адже диктаторський світ продовжує активно з ним взаємодіяти. Лідери деяких країн та окремі іноземні представники без вагань проводять з ним особисті зустрічі.

Він був рукостисним. Де ви бачили, що він не був таким? До нього Моді приїжджав ще в той день, коли ракета прилетіла по Охматдиту. Диктаторський світ його приймає, у нього з цим проблем нема,

– підкреслив аналітик.

Він пояснив, що ключовою стратегією Кремля протягом багатьох років залишається поступова ескалація. Натискаючи на Україну та Європу через військові дії й роботу власного ВПК, Москва прагне нав'язати свої умови заморожування війни.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" про становище Путіна у геополітиці: відео

Путін, постійно ескалюючи ситуацію в Україні й в Європі сьогодні, домагається своїх цілей. Наступною ціллю, яка може бути в нього на порядку денному, це дійсно заморозка на його умовах, скасування санкцій і примус світу до визнання окупованих територій,

– підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Нагадаємо, напередодні у Нью-Делі відбулися переговори Володимира Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Ключовою темою обговорення стала війна в Україні та питання безпеки морської торгівлі у Чорноморському регіоні.