Президент Росії Володимир Путін, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін разом сфотографувалися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Для Путіна це перша поява на спільному фото лідерів АТЕС за останні дев'ять років.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Чому спільне фото Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна привернуло увагу?

Світлину зробили 19 листопада перед запланованою тристоронньою зустріччю лідерів. На ній Сі Цзіньпін стоїть між американським і російським президентами. Така поява Путіна поруч із західними лідерами привернула особливу увагу на тлі міжнародної ізоляції Росії через повномасштабну війну проти України.

Востаннє Володимир Путін потрапляв на спільне фото лідерів АТЕС у 2017 році у В'єтнамі. Після анексії Криму у 2014 році Росію усунули від участі у форматі G8, який перетворився на G7. Повномасштабне вторгнення в Україну ще більше поглибило дипломатичну ізоляцію Кремля.



Перше спільне фото Трампа, Путіна та Сі / Фото The New York Times

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року Володимир Путін уникав більшості міжнародних самітів. Через це він не брав участі у традиційних спільних фотографуваннях лідерів, які зазвичай проводять під час таких зустрічей.

Поява Путіна на помітному місці поруч із лідерами, частина яких роками засуджувала його та намагалася ізолювати Росію через війну проти України, викликала критику в деяких країнах. Це фото також поставило питання про те, який сигнал воно надсилає щодо міжнародної рішучості протидіяти російській агресії.

Напередодні саміту ширилися припущення, що деякі лідери можуть відмовитися від спільного фотографування. Це сталося після того, як під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті минулого місяця кілька дипломатів відмовилися фотографуватися поруч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зрештою, тоді спільне фотографування взагалі скасували.

Нагадаємо, під час прибуття до Китаю Дональда Трампа особисто зустрів лідер КНР Сі Цзіньпін. Натомість Путіна в аеропорту вітав керівник апарату китайського лідера Цай Ці. Відрізнявся і протокол під час спільного фотографування: російський диктатор опинився осторонь від Трампа та Сі Цзіньпіна.