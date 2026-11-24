Участь Володимира Путіна в саміті G20, запланованому на грудень у Маямі, досі залишається невизначеною. Представники Кремля пов'язують остаточний вибір із низкою зовнішньополітичних факторів.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандистському виданню "Известия".

Чи поїде Путін на саміт G20?

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої участі російського диктатора в саміті, Пєсков заявив, що рішення поки не ухвалене.

Саміт G20 має відбутися у грудні 2026 року в американському Маямі.

Раніше, 18 листопада, Пєсков зазначав, що рішення про поїздку Путіна залежатиме від низки чинників. Зокрема, значення матимуть результати контактів із Дональдом Трампом під час зустрічі в китайському Шеньчжені.

Що раніше говорив Путін про запрошення Трампа?

США запросили Путіна на саміт G20 у вересні 2026 року. Це рішення адміністрації Трампа викликало дискусії серед західних союзників Вашингтона.

Сам російський диктатор 19 листопада, коментуючи запрошення, подякував американській стороні, однак зазначив, що йому не завжди комфортно часто їздити за кордон. Він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від ситуації в Росії.

Водночас Путін запевнив, що Росія в будь-якому разі буде представлена на саміті на високому рівні.

Зазначимо, поїздка Володимира Путіна до США може стати для нього серйозним випробуванням. Політолог Юрій Богданов пояснив, що російський диктатор може побоюватися бойкоту з боку світових лідерів, публічного приниження та навіть можливих загроз безпеці.