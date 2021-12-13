Путін шукає у конфронтації з Україною та Заходом певну "перемогу", – аналітик

У президента Росії є головна мета ескалації на Донбасі. Зокрема, це зустрічі з представниками Заходу та у такий спосіб признання Володимира Путіна світовим лідером.

Про це в ефірі 24 каналу сказав аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Доказом цього були події навесні 2021 року, коли було стягування російських сил на кордоні, після чого Джо Байден зустрівся з Путіним.

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Умланд припустив, що схожа історія може відбутись незабаром.

Путіну знову треба буде щось, що можна "продати" всередині політичної публіки як "перемогу". Це те, що він шукає у конфронтації з Україною і Заходом. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

Він зауважив, що ця так звана перемога не обов'язково повинна бути воєнною. Для Путіна може бути й політична перемога.

Умланд: Україні треба бути обережною

За словами аналітика, наразі ми входимо у небезпечне середовище, адже Путін може спробувати повпливати на західних партнерів, щоб вони тиснули на Київ щодо мінських домовленостей.

"Тут Україні треба бути обережною і одразу дати Заходу сигнал, що вона не піде на виконання мінських домовленостей за російською інтерпретацією", – підсумував Умланд.

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